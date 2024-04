Di Francesco: “Siamo padroni del nostro destino, la salvezza è il mio sogno personale”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco, ha così parlato alla viglia della sfida contro la Salernitana: “Per quanto riguarda l’aspetto tattico potrei cambiare qualcosa in base all’avversario perché faccio fatica a capire che Salernitana arriverà. Pensiamo alle nostre armi, siamo padroni del nostro destino e di questa gara. Servirà una grande capacità di saper leggere le situazioni e saper colpire”

Infine: “Sono sempre sincero, al massimo non rispondo per convenienza. Da quando sono arrivato vale tanto e mi sono legato molto a questo contesto. Per quello che la gente ci mostra e per quello che stiamo mostrando in giro ci meritiamo questo traguardo. La salvezza è il mio sogno personale. Mi piace vedere la gioia negli altri e mi auguro che venga trasferita a questo popolo”.

Foto: Instagram Frosinone