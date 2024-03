Di Francesco: “Siamo feriti, ma dobbiamo essere dei leoni. C’è voglia di reagire”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco, ha così parlato prima della sfida contro la Lazio: “Loro vengono da una settimana particolare e ricercano una compattezza maggiore in questo momento. Noi dobbiamo essere più determinati perché le prestazioni non bastano, non portare niente a casa non fa male ma dobbiamo saper reagire. A noi manca la concretezza che dobbiamo ritrovare. Saremo leoni? Feriti, ma per forza dobbiamo esserlo. La voglia di reagire c’è e il pubblico ci sosterrà dall’inizio alla fine”.

Foto: Instagram Frosinone