Di Francesco: “Serve maggior concretezza. Spiace avere questa classifica dopo un ottimo inizio”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara con il Genoa.

Queste le sue parole: “Per quanto riguarda Oyono stiamo facendo delle valutazioni, a breve vi sarò dire di più sulle scelte che andremo a fare. Harroui si allenerà in gruppo da martedì, Gelli lo valutiamo domani per la convocazione. Mazzitelli è tornato oggi in gruppo sarà convocato. Convocati Lusuardi e Bonifazio, Marchi invece ha fatto un solo allenamento in gruppo, dovrà fare altri allenamenti per rientrare totalmente in gruppo. Ci vuole un lavoro graduale per farlo tornare in squadra, dipende anche dalla struttura fisica del calciatore e dell’aspetto mentale”

Genoa che ha classifica tranquilla. Come il Frosinone deve affrontare questa gara? “Fondamentale questa gara, sfidiamo una squadra che ha una situazione di classifica tranquilla con calciatori importanti come Reteguei, Gudmunsson,Strootman e cosi via.Ha grandi potenzialità e tanti nazionali”

Sul momento: “Giusto di parlare di prestazione ma anche di risultati perchè in questo momento servono. Serve maggior concretezza in questo momento. Considerazione corretta ma c’è rammarico dopo un ottimo avvio avere questa classifica. Abbiamo la fortuna di poter rimediare subito e fare punti.A partire dalla prossima gara ho chiesto di avere maggiore compattezza e tenersi stretto il risultato. Dobbiamo fare la fase difensiva meglio limitando le attenzioni”

Zortea e Lirola dal primo minuto? “Al di là della formazione i principi devono essere gli stessi.Abbiamo subito gol quando eravamo bassi.Potrebbero giocare anche tutti e tre insieme, vedremo”

Foto: twitter Frosinone