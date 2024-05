Di Francesco: “Sei tiri, cinque gol. È un risultato bugiardo, ma conosciamo i nostri limiti”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco, ha così parlato dopo la sconfitta per 5-0 contro l’Inter: “Credo che l’aspetto psicologico sia fondamentale. Loro hanno tirato complessivamente in porta sei volte ma hanno fatto cinque gol, sono una grande squadra cinica. Risultato bugiardo ma conosciamo i nostri limiti. Dobbiamo ritrovare la nostra gara e ritrovare solidità. Analizzare un 5-0 e dire che abbiamo fatto una buona gara è difficile. Un po’ per tante circostanze non siamo stati bravi a fare la gara che avremmo voluto”

Poi ha proseguito: “Inter al 70%? Ho qualche dubbio sul 70%. Sono entrati e hanno fatto la partita che dovevano fare. Tante chiacchiere in settimana che non hanno aiutato. Per me hanno giocato al 100%, Il 5-0 per me è un risultato bugiardo per quanto visto in campo”

Sul possibile contraccolpo psciologico: “Non ci deve essere, l’obiettivo da domani è cancellare il risultato e ritrovare la solidità difensiva che avevamo trovato. Prendere contropiede nel finale sul 4-0 non ha senso, dobbiamo essere più intelligenti e capire che certi errori non si possono commettere specie contro quelli forti”

Foto: Instagram Frosinone