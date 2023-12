Di Francesco: “Sconfitta immeritata, ma il Lecce ci ha creduto di più”

Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il ko del Frosinone al “Via del Mare” contro il Lecce: “Abbiamo creato tanto, dovevamo essere più concreti. Loro hanno sfruttato al meglio le loro occasioni e nel finale ci hanno creduto più di noi, peccato per i gol presi. Ripartiamo dalle cose positive, anche se con l’amaro in bocca per una sconfitta che, a mio avviso, è immeritata. Il calcio è questo e bisogna accettare il verdetto del campo”.

Sulle difficoltà esterne: “La gente dello Stirpe può fare la differenza. Noi valutiamo il risultato, ci siamo fatti un gol da soli ma la squadra ha saputo reagire. Abbiamo si rischiato ma mai concedendo grosse occasioni. Nelle scelte finali potevamo essere più lucidi e questo è il peccato più grande. C’è stato grande equilibrio ed è un peccato aver perso”.

Foto: Instagram Frosinone