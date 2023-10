Di Francesco: “Scommesse? Sento tanto falso moralismo. Thiago Motta è tra i migliori tecnici emergenti”

Queste le parole del tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco sulle scommesse e sul tecnico dei rossoblù:

“Bisogna differenziare il discorso delle scommesse quando si fa qualcosa per alterare il risultato o quando si parla di ludopatia. Per me va preso con le molle e ne devono parlare persone competenti. Diverso è quando si paga qualcuno per alterare il risultato di una gara, questo credo sia ancora peggio. Parlo in primis di mio figlio che è un calciatore ma preferisce leggere piuttosto che scommettere e questo perchè da papà l’ho educato cosi. Ora sento tanto falso moralismo. E’ giusto far capire che ci sono errori che non vanno commessi ma il messaggio deve essere costruttivo e non distruttivo”.

Sul confronto con Thiago Motta:

“Mi piace molto il Bologna perchè è una squadra dinamica che non dà mai punti di riferimento con un attaccante di movimento. Ritengo Thiago Motta un ottimo allenatore, tra gli emergenti è uno dei più bravi e non a caso è stato accostato a grandi club. Sta dimostrando di essere un ottimo allenatore”.

Su Kvernadze:

“Si sta allenando molto bene, è cresciuto tanto dal punto di vista della costanza nell’allenamento. Sicuramente deve crescere ancora dal punto di vista tecnico-tattico. Come dicevo l’altra volta Lorenzo Pellegrini con me a Sassuolo ha giocato dopo tanto tempo. Faccio un esempio per come si è posto nei confronti dello staff, Garritano alla lunga si è conquistato il posto da titolare e questo è solo merito suo. Mi piace avere questo tipo di calciatori”.

Foto: Twitter ANSA