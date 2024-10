Di Francesco: “Sceglierò l’11 migliore, dobbiamo portare a casa il risultato”

Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani, Monza-Venezia. Qui di seguito le dichiarazioni rilasciate dal tecnico degli arancioneroverdi.

“Dobbiamo legarci a quell’aspetto cui siamo stati meno attenti: portare a casa il risultato. Abbiamo 4 partite in 14 giorni. Cerco sempre di fare scelte precise, però devo pensare di mettere la squadra migliore per battere il Monza, squadra costruita per non stare lì sotto, ha giocatori importanti con esperienza in Serie A. Mi fa piacere ritrovare Nesta, lo saluterò con piacere, ho anche giocato con lui in Nazionale. Ha sempre avuto un carattere stupendo”.

Il tecnico parla poi di Pohjanpalo, e alla proposta di un giornalista di inserire maggiori profili offensivi per aiutarlo in fase realizzativa ha risposto così: “Se volete ne metto 5 di attaccanti (ride, n.d.r.). L’Inter per esempio ne schiera 2. Non pensiamo all’individuo, ma alla squadra, Joel ha avuto opportunità, sta anche a lui ed alla squadra metterlo nelle condizioni migliori. Si pensa serva migliorare solo la difesa, ma dobbiamo migliorare anche in zona gol”.

Foto: Instagram Venezia