Di Francesco: “Rivincita? Per me è l’anno zero. Credo molto nei miei ragazzi”

Il tecnico del Frosinone Eusebio di Francesco ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita che ha visto i suoi ragazzi vincere 4-2 in casa contro il Sassuolo.

Queste le sue parole: “Per me è l’anno zero. Vedere queste partite ci riavvicina al calcio. Da allenatore devo vedere gli errori, ma vedere due squadre che creano palle gol significa che vogliono o giocare a calcio. Noi abbiamo lasciato qualche buco e ci hanno puntato. Questa è la vittoria del gruppo, anche di chi ha giocato meno, perché quotidianamente dà il massimo. Alla base di questa vittoria c’è il gruppo. Io credo nei ragazzi. Non buttare via la palla è una cosa che vogliamo. Nei primi venti minuti ci hanno creato difficoltà, ma nonostante tutto abbiamo continuato. Ero convinto che avremmo recuperato, anche soffrendo. Loro hanno perso un po’ di palleggio, io ho cambiato le uscite. Prima uomo su uomo ci hanno messo in difficoltà, nelle modifiche che ho fatto ho trovato dei vantaggi. Sono contento che i ragazzi credano in ciò che propongo”.

Sulla presenza di Francesco Totti in tribuna: “Mi auguro che si sia divertito, ha visto delle giocate di qualità e per me è motivo di orgoglio. È venuto a trovarci in allenamento, lui è un esteta, mi auguro gli sia piaciuta la gara”.

Foto: Instagram Frosinone