Di Francesco: “Forse recupereremo Altare e Yeboah. Verona? Sarà una partita difficile”

Il tecnico Eusebio Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa per presentare il derby veneto di domani, Verona-Venezia. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

Gara col Verona e giocatori recuperati: “Questa è stata una settimana particolare, breve. Abbiamo fatto tante valutazioni rispetto alle tante cose positive viste e quelle da migliorare. Abbiamo lavorato sugli aspetti di crescita. Che ci saranno sempre. Mi aspetto un Verona aggressivo, di gamba, in un ambiente ostile e difficile. Conosco Verona e i suoi tifosi, sono stati in partita contro il Torino anche in 10. Penso che recupereremo Altare e Yeboah, vediamo nella rifinitura. Duncan ha una massa muscolare importante come giocatore, penso che non ci sarà sicuramente per la prossima gara, speriamo di recuperarlo nella sosta”.

La sconfitta con la Roma: “A caldo avevo rabbia, a freddo e ragionando ho visto tante cose positive. La forza ora è dare continuità a fare quello che stiamo facendo, anche se non è facile. Ho visto una squadra che ha creato tante difficoltà alla Roma, siamo stati fastidiosi. Ci vuole del tempo per arrivare dove voglio, cerco di mettere i ragazzi nelle condizioni di dare il meglio”.

