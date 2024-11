Di Francesco: “Questo equilibrio può aiutare tutti, sia in vetta che in coda. Ultimamente non abbiamo preso gol, ma abbiamo commesso altri errori”

Eusebio Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida tra il suo Venezia e il Parma, che si disputerà domani in alle ore 15:00.

“Il Parma è un avversario che ha fatto molto bene fuori casa, a volte non ha raccolto quanto meritato, come con la Juventus. Un po’ come l’Inter sa ribaltare velocemente e con qualità l’azione con giocatori importanti davanti, con velocità e tecnica. Sanno tenere il ritmo alto”.

Saranno tutti a disposizione?: “Tutti tranne Bjarkason, rientra dalla prossima completamente a disposizione. Abbiamo puntato sulla continuità sul lavoro, poi la strategia che cambia di partita in partita. Non è una squadra che fa grande possesso palla dentro la gara, ma è una squadra verticale”.

Vi ha lasciato consapevolezza la sfida con l’Inter?: “Sì, ma non ci deve far smettere di lavorare nel percorso lavorativo che stiamo portando avanti. Stiamo crescendo, manchiamo in continuità”.

Che inizio si aspetta dal Venezia, sarà una squadra arrembante?: “Bonny è molto bravo, c’è anche Cancellieri e ce ne sono altri, hanno veramente tanta qualità. La parola ‘arrembante’ mi piace. L’attenzione può cambiare in certe situazioni, ma noi giochiamo in casa”.

Per lei i cambi sono fondamentali?: “Ultimamente sì, prima un po’ meno. Stiamo crescendo anche da questo aspetto. Ci saranno dei cambiamenti anche in questa partita”.

Stankovic: “Filip inizialmente è ovvio che dovesse un po’ assorbire, poi lui è un grande lavoratore è c’è una grande competitività all’inteno della rosa. Al di là delle parate mi è piaciuta la sua gestione della palla. Ha avuto quella serenità e calma che lo contraddistingue. Oristanio? Deve continuare a lavorare e poi è un attaccante e deve fare gol”.

Sverko ha i 90′ nelle gambe?: “Sì, è a disposizione, tutti i giocatori possono giocare domani. E’ entrato a San Siro, ha alternato buone cose ed altre meno buone. Lo stiamo recuperando fisicamente, valuterò se usarlo dal primo minuto o a partita in corso”.

Siete passati alla marcatura a uomo sui corner?: “Nulla è definitivo, ci adattiamo agli avversari anche da questo punto di vista. Ultimamente non abbiamo preso gol, ma abbiamo commesso degli errori che si notano meno perché non abbiamo preso gol”.

L’entusiasmo?: “L’entusiasmo c’è sempre, facciamo un lavoro bellissimo. Dico sempre a tutti che devono fare il massimo per mettermi in difficoltà. L’entusiasmo lo voglio vedere domani. Più che entusiasmo, voglio entusiasmare”.

Lotta salvezza, questo equilibrio verrà mantenuto fino alla fine?: “Lo vedo in modo positivo, l’equilibrio può aiutare un po’ tutti sia in vetta che dietro. Fare calcoli non serve, ma la quota è quella lì. E’ bello che sia così, anziché vedere campionati poco vivi, invece ci sono risultati mai scontati”.

Foto: Instagram Venezia