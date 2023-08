Di Francesco: “Questa squadra darà il massimo. Cheddira è un ottimo attaccante”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha presentato in conferenza stampa la gara contro il Napoli: “Giochiamo contro i Campioni d’Italia e vorranno vincere di nuovo il campionato. Noi lottiamo per la salvezza, le ambizioni e la forza delle due squadre sono diverse. E’ la prima gara, voglio grande coraggio e entusiasmo, non pensiamo solo a difenderci, cercheremo di ribattere colpo su colpo. Sicuramente ci saranno momenti diversi durante la gara. Quest’anno dobbiamo superare molti esami. E’ una partita, poi ne verranno altre 37. Sono convinto che questa squadra darà il massimo perché me lo da ogni giorno in ogni allenamento. Cheddira? Non è un nostro giocatore, posso dire che è un ottimo attaccante. Per domani sono tutti disponibili”.

Foto: Instagram Frosinone