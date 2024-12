Di Francesco: “Prematuro parlare del mercato. Siamo venti giocatori contati”

Dopo lo sfortunato ma importante pareggio arrivato in trasferta contro la Juve, è tornato a parlare alla vigilia del match contro il Cagliari, Eusebio Di Francesco, mister del Venezia:

Una presentazione sulla partita che sarà domani “Ci aspettiamo una squadra abituata a lottare per questi obiettivi, con un allenatore esperto e bravo come Nicola. Una squadra compatta, non so se avrà lo stesso atteggiamento contro l’Atalanta, dove non ha meritato la sconfitta finale. Ma anche loro troveranno un Venezia in salute. Parliamo delle prestazioni, ma dobbiamo alzare il livello dell’attenzione”.

Si aspetta qualcosa dal mercato dopo Svoboda? “Del mercato è prematuro parlare anche se è normale che mi facciate la domanda, siamo dispiaciuti dell’accaduto, ma fa parte del calcio. Lo dicevo anche a lui che deve rialzare la testa per tornare più forte di prima. Poi sul mercato sicuramente qualcosa andrà fatto”.

Com’è la situazione infortunati? “Siamo 20 giocatori di movimento precisi. Saranno quelli i convocati credo. Chiudiamo una finestra e ne apriamo un’altra. Dobbiamo mettere cuore, anima, determinazione in ogni contrasto”.

Ellertsson sta crescendo…“È applicato, sa che deve migliorare su certe fasi, fa della fisicità la sua arma migliore. Sta crescendo anche la condizione di Bjarkason. Sono contento di lui, ma non si deve fermare”.

Cosa si aspetta da Busio? Un altro step sulla leadership? “Lui sta facendo partite straordinari dal punto di vista fisico, ve lo assicuro perché vedo i dati. Può fare uno step in più dal punto di vista della freddezza da avere, perché ha avuto diverse occasioni. L’importante è comunque che abbia questi mezzi importanti. Nicolussi Caviglia sta crescendo, ma per uno come lui non deve essere sufficiente per quello che può fare”.

Candela può giocare braccetto? “Va aiutato tantissimo, è stato molto importante per il Venezia, recentemente ha avuto degli episodi sfavorevoli di recente, lo dico anche alla gente”.

