Di Francesco: “Pohjanpalo è molto concentrato su questa partita, è convinto di poter far bene”

Ai microfoni di Dazn, prima del match, mister Eusebio Di Francesco ha così parlato prima della sfida contro il Verona: “Al di là della sconfitta di Parma, abbiamo recuperato qualche giocatore, come Zampano, che anche se non partirà dall’inizio è in panchina a disposizione. Abbiamo integrato due nuovi arrivi: Zerbin, che ha già lavorato una settimana con la squadra, e Candé, un difensore proveniente dal Metz, che partirà titolare”.

Poi ha proseguito: “Candé è un ragazzo molto sveglio. Devo dire che in difesa siamo un po’ contati e in questo momento dobbiamo fare di necessità virtù. È un giocatore che abbiamo scelto con cura, con delle potenzialità. Ovviamente non è ancora perfettamente coordinato con i compagni, però ha svolto degli ottimi allenamenti e per questo ho deciso di schierarlo dal primo minuto”.

Infine su Pohjanpalo: “Parlo sempre con i ragazzi, compreso il mio capitano. Pohjanpalo è molto concentrato su questa partita, è convinto di poter far bene. È un ragazzo di grande professionalità, a dispetto di quanto si dica”. Ricordiamo che, come raccontato, sul centravanti c’è il Palermo.

Foto: Instagram Venezia