Di Francesco: “Per me è l’anno zero. Vittoria meritata, abbiamo saputo soffrire”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato a Dazn dopo il successo sull’Atalanta.

Queste le sue parole: “Abbiamo iniziato benissimo la partita, i ragazzi hanno meritato questo risultato. Ottimo primo tempo, abbiamo saputo soffrire insieme da squadra nel secondo tempo. I ragazzi mi rendono felice. Questi ragazzi hanno dimostrato di potersela giocare in A alla grande, lo stesso Cheddira era all’esordio. Lavorando di gruppo e lavorando bene in settimana hanno fatto un lavoro straordinario. Sanno soffrire insieme”.

Sul mercato: “Lo detto già il direttore. Mi fido di lui, sa le caratteristiche dei giocatori di cui ho bisogno e questa vittoria ci aiuta sul mercato. Qualche uomo di esperienza ci può solo aiutare”.

Questa vittoria è anche sua: “Per me è l’anno zero, non voglio guardare indietro. Il merito è dei ragazzi, del mio staff e non il mio”.

Foto: Instagram Frosinone