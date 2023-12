Di Francesco: “Peccato, troppe occasioni fallite. Soulé? Più pronto del primo Berardi”

Eusebio di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta col Milan.

Queste le sue parole: “La chiave è sicuramente quella. Mi è sembrato di rivivere la partita con l’Inter. La squadra ha proposto un ottimo calcio, peccato per le occasioni non sfruttate. Fa parte della crescita di questi ragazzi e mi auguro che questa sconfitta li faccia maturare. Nel primo tempo Turati non ha fatto una parata, abbiamo subito 3 gol senza accorgercene”.

Ti aspettavi una difesa così bassa del Milan? “Li abbiamo portati anche noi ad abbassarsi, dovevamo essere più bravi nei tempi d’attacco. Mi aspettavo di abbassare il Milan, avevamo preparato anche di attaccarli in maniera diversa”.

Soulé assomiglia al primo Berardi? “Soulé mentalmente è più pronto di Domenico, caratterialmente più chiuso. Matias deve gestire meglio il dribbling, talvolta si intestardisce. Si allenano benissimo, Soulé ha tanta voglia di migliorarsi”.

Foto: twitter Frosinone