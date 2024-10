Di Francesco: “Paghiamo errori individuali e di squadra, ma siamo una squadra viva”

Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia, ha spiegato a DAZN i motivi della sconfitta contro l’Atalanta, per 0-2. Quest’ultimi sarebbero legati ad errori individuali e dettagli tattici non ancora ben assorbiti da parte della squadra.

“L’approccio alla gara è stato buono, ma ci facciamo troppo spesso male da soli. Stiamo pagando un po’ di errori, individuali e di squadra. Quando creiamo, dobbiamo essere più cinici. Bravi a restare in partita, ma le occasioni avute le potevamo sfruttare meglio. Non ci dobbiamo vergognare delle volte a calciare via la palla, quando occorre. Siamo mancati nelle scelte finali, sia nel possesso che nel non possesso. La squadra è viva, deve limare queste disattenzioni e credere in quello che sta facendo”.

L’ex Frosinone parla poi di alcune individualità: “Oristanio ha grandi potenzialità e deve dare continuità, che non ha avuto nel secondo tempo. Ha sempre giocato con poca continuità in passato, ma i ragazzi di qualità vanno messi nelle migliori condizioni. Vorrei far giocare 3 attaccanti, ma ora non è possibile. Yeboah è arrivato con pochi minuti nelle gambe e, come torna, va subito in Nazionale”.

Foto: Instagram Venezia