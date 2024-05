Di Francesco: “Out Romagnoli, Mazzitelli e Gelli da valutare. Siamo padroni del nostro destino”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco, ha così parlato alla vigilia della sfida contro l’Inter, facendo il punto sugli indisponibili: “Romagnoli non sarà convocato, speriamo di recuperarlo per Monza. Gelli oggi ha fatto un allenamento ridotto per un problema ridotto, domani lo valuteremo. Mazzitelli ha avuto qualche problemino, valuteremo domani perchè si è allenato a parte in alcune circostanze. Sarà sicuro un centrocampo diverso perchè non abbiamo un calciatore con le stesse caratteristiche. Potrebbe sostituirlo Mazzitelli ma se non dovesse farcela proveremo altri. Harroui potrebbe farlo ma non ha la stessa condizione degli altri.Cambia qualche geometria ma non deve cambiare nulla dall’atteggiamento. L’aspetto motivazionale deve fare la differenza”.

Poi ha proseguito: “Mi interessa meno dell’Inter, ci dobbiamo concentrare su noi stessi. Il concetto è uno ovvero abbiamo una grande motivazione e dobbiamo prevalere in questo. Non sappiamo chi farà giocare Inzaghi ma non entro nel discorso delle polemiche. Siamo padroni del nostro destino”.

Infine: “Siamo ugualmente pericolosi secondo me. Anche ad Empoli lo siamo stati, nel finale la gara è stata più sporca da entrambe le parti. Prima del finale avevamo creato diverse occasioni e dovevamo essere più determinati. Nell’equilibrio qualcosa si può perdere ma abbiamo bisogno di equilibrio”.

Foto: Instagram Frosinone