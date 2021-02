Di Francesco: “Oggi meritavamo di fare punti, la classifica ci preoccupa”

Eusebio Di Francesco ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo l’ennesima sconfitta del suo Cagliari, stavolta per mano dell’Atalanta:



Gasperini le ha fatto i complimenti…

“Fanno piacere i complimenti di un allenatore come lui, ma dispiace non aver portato a casa punti dopo una grandissima partita. Li meritavamo…

Non abbiamo fatto tirare l’Atalanta per 70 minuti. Avremmo dovuto sfruttare meglio le nostre occasioni, prendiamo gol e i risultati non ci stanno dando ragione. La classifica ci preoccupa, ma dovremo essere più resilienti e dare continuità. Venerdì dobbiamo vincere contro il Torino, sarà uno scontro diretto e in settimana proveremo a scavalcarli”.