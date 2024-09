Di Francesco: “Non penso al mio passato alla Roma. Duncan? Può tornare per Verona”

Euesebio Di Francesco, tecnico del Venezia, è intervenuto in conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Roma, sua ex squadra. L’ex Frosinone ha aggiornato la stampa sulle condizioni degli infortunati, e sul tipo di partita che il suo Venezia cercherà di fare sul campo degli uomini di Juric.

Il passato alla Roma: “Penso più al Venezia che al mio passato alla Roma. La squadra sta lavorando nel giusto modo e mi aspetto altre risposte. Cerchiamo un lavoro non solo sul campo, ma anche di tenuta mentale e tattica. Mi aspetto una Roma aggressiva, che va uomo su uomo. Credo faranno turnover, visto che arrivano da diverse partite”.

Gli infortunati: “Caviglia dopo la squalifica, qualche dubbio su Yeboah che ha avuto un problemino. Duncan può tornare per Verona, Altare più facile dopo la sosta”.

Soulé: “Lo rivedo con grande piacere, sono molto legato a lui, quando vedo ragazzi che amano il loro lavoro e mettono l’anima non posso che apprezzarlo”.

La formazione: “Farò qualcosa di diverso, preparo sempre strategie differenti, non è la stessa partita del Genoa. Ci saranno momenti in cui avremo il pallino, in altre in cui meno”.

