Di Francesco: “Non ho avuto le risposte che volevo, ora tutti in discussione. E sul mercato…”

Dopo la sconfitta in Champions League sul campo del Viktoria Plzen, Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del tecnico della Roma: “Queste partite servono anche per fare determinate riflessioni e valutazioni a livello personale. Siamo partiti bene con un buon possesso e gestione, ma ogni volta che sono ripartiti ci hanno messi in difficoltà: una squadra come la Roma non se lo può permettere. Difesa collettiva mancata? E’ una grande verità, la pecca è non difendere per tutto il tempo allo stesso modo, a certi livelli non te lo può puoi permettere. Al di là dei discorsi individuali, ne farei sempre un discorso di squadra, da determinati giocatori è chiaro che ci aspettiamo sempre una risposta differente. Ora diventa tutto molto delicato, il risultato oggi aveva meno peso e mi interessava la prestazione, ho visto le cose a metà in tutti i sensi e questo per me è stata una piccola delusione, non ho avuto le risposte che volevo. Ora bisogna guardare alla partita di domenica che sarà molto importante. Mercato di gennaio? Per poter giocare alla Roma tutti dobbiamo dimostrare qualcosa, compreso l’allenatore, per quello ora ci dobbiamo rimettere tutti in discussione, ed altre valutazioni verranno fatte in sede di mercato”.

