Di Francesco: “Non è rispettoso giocatore con il mercato aperto”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Venezia, Eusebio Di Francesco, ha così parlato dopo la sconfitta per 1-0 contro il Torino: “Abbiamo fatto cose belle, una situazione su calcio d’angolo stupenda sulla quale Milinkovic Savic si è superato. La partita andava sullo 0-0, ma dovevamo essere più bravi a controllarla e capitalizzare i contropiedi avuti. Aggiungo che, per noi come per tutti, non è rispettoso giocare con il mercato aperto. I miei ragazzi sono stati eccellenti, ma così capiranno che in Serie A non si può sbagliare nulla”.

Foto: Instagram Venezia