Di Francesco: “Non dobbiamo cambiare la nostra mentalità. Bisogna migliorare in fase difensiva”

Eusebio Di Francesco,allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Genoa.

Queste le sue parole: “Stiamo provando a recuperare Mazzitelli ma sarà difficile. Harroui sta proseguendo il lavoro di reintegro in rosa, credo avverà tra una settimana, dieci giorni mentre per Kalaj siamo ancora in attesa di ricevere la comunicazione di poterlo far giocare

Gelli come sta? “Non è detto che si giochi a due, anche se lui in sviluppo è bravissimo a legare il gioco e lo ha fatto anche l’anno scorso con Grosso. Può giocare dell’inizio perchè ha trovato una buona condizione, non ancora ottimale. Al momento a centrocampo abbiamo tante alternative”

Sulla fase difensiva” “Non preparo la partita in base alla formazione avversaria. A volte ci adattiamo alle caratteristiche degli avversari ma mai per mentalità di adattiamo agli avversari”

Su cosa ha lavorato in queste settimane?” Dobbiamo sempre migliorare dal punto di vista difensivo ma questo può sempre succedere quando provi a giocare. La mentalità non deve cambiare, dobbiamo essere più bravi nella fase preventiva, quando abbiamo la palla noi. Quando si diventa bravi in una cosa bisogna continuare ad allenarla”

Kaio Jorge insieme a Cuni e Cheddira?” A me non piace giocare con due punte lo avete visto, ha caratteristiche diverse dai suoi compagni e può fare la seconda punta. Per ora lo vedo come uno dei nostri tre attaccanti”

Foto: Twitter Frosinone