Di Francesco: “Nel primo tempo troppo bassi, buona reazione nella ripresa”

Eusebio Di Francesco ha esaminato la partita persa per 2.-1 contro la Juventus. Queste le sue parole: “Nel primo tempo eravamo molto bassi mentre nel secondo tempo abbiamo trovato continuità e abbiamo messo in difficoltà la Juve. Il secondo gol è frutto di una scalata fatta in ritardo. Purtroppo ci mancano giocatori di ruolo. Non abbiamo attaccanti di ruolo ma siamo molto bravi a legare il gioco. Eravamo troppo schiacciati e non riuscivamo ad alzarci. Dovevamo avere maggiore coraggio, come quando l’abbiamo preparata. Anche nel finale non avevamo più slot e con l’ingresso di Baez ho cercato di portare fiducia. Normale che aveva compiti difensivi ma poteva darci qualcosa in più, dobbiamo essere noi bravi a dargli la consapevolezza di affrontare queste partite. Portiamo a casa complimenti ma i punti per noi sono importanti. Oggi sono stato contento dell’esordio di Kvernadze, non è stato lucido sul secondo gol ma arriva da un campionato minore. Sono contento del suo impatto”.

Foto: Twitter Di Francesco