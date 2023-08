Di Francesco: “Napoli e Milan favorite. Lukaku può fare la differenza alla Roma”

Intervenuto nel corso della trasmissione “Radio anch’io sport”, l’allenatore del Frosinone, Di Francesco ha detto: “La vittoria contro l’Atalanta aiuta tantissimo e fa bene a tutti. Il Napoli è una grande squadra che riesce a portare in campo quello che ha costruito nel corso degli anni, ha perso un giocatore fortissimo dietro ma resta tra le favorite assieme al Milan, che ha preso dei giocatori con delle gambe importanti. Su Mancini non posso esprimermi, non è giusto che giudichi ciò che ha fatto, dovrei sentirlo meglio per capire la sua scelta. Lukaku rappresenterebbe un grande vantaggio per la Roma perché prenderebbe un giocatore che ha delle caratteristiche differenti rispetto ai calciatori in rosa. La Roma deve rinforzare la squadra per avere delle alternative. Non mi aspettavo che partisse così in campionato, ma sono inizi che alle grandi squadre possono capitare”.

Foto: Instagram Frosinone