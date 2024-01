Di Francesco: “Mi tengo stretto Zortea, dobbiamo uscire dalle difficoltà”

Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa ai microfoni di Sky Sport: “Si riparte dal non perdere il nostro percorso, dimentichiamo le prestazioni non esaltanti. Dobbiamo mettere in campo tutto e ripartire. Emergenza? Fortuna del nuovo acquisto anche per la carenza di terzini, me lo tengo stretto. Al di la delle difficoltà voglio tirare i pregi fuori dai miei ragazzi. De Rossi? Gli ho inviato un messaggio, è partito bene nonostante il secondo tempo. Ci vuole tempo dopo l’esonero di un allenatore, ha già messo i suoi concetti».

Foto: Twitter Di Francesco