Di Francesco: “Martinez Quarta andava espulso per il fallo su Soulé. Ci hanno fatto fin troppi gol ma ne potevamo fare diversi anche noi”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, è intervenuto in conferenza stampa in seguito alla sconfitta per 5-1 sul campo della Fiorentina. Questo il suo commento sulla debacle odierna:

Cosa vi è mancato oggi?

“La Fiorentina ci ha fatto fin troppi gol ma ne potevamo fare diversi anche noi. In generale c’è stata una fase difensiva deficitaria negli ultimi trenta minuti ma davanti non abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto. Non parlo mai di arbitri o decisioni ma penso che Quarta su Soule non sia un fallo da semplice ammonizione. Detto questo, abbiamo perso 5-1, zitti e a casa.

Fiducioso per la salvezza?

“Sapevamo che ci sarebbero stati momenti di alti e bassi, anche per le caratteristiche della nostra rosa. Queste batoste non aiutano a ripartire ma noi ora dobbiamo essere lucidi e bravi a non innervosirci ma capire cosa serve per l’obiettivo finale, non della singola partita. Oggi perdere ci poteva stare, ma nel modo in cui è successo non mi sono piaciute tante cose.”

Foto: Twitter Frosinone