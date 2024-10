Di Francesco: “L’Udinese ha avuto 48 ore in più per recuperare. Out Idzes”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Venezia, Eusebio Di Francesco, ha così parlato in vista della sfida contro l’Udinese, ripartendo dalla prestazione offerta contro il Monza: “Guardando la prestazione ci sono cose positive ed altre da migliorare. La capacità di essere andati in vantaggio due volte anche se dovevamo fare meglio nella gestione del risultato e nel cercare di creare qualcosa in più nel finale per provare a portare due punti in più a casa. Rivedendo poi tutto ho visto tante cose che mi sono piaciute, come l’essere aggressivi e la ricerca del gol. Ci manca un po’ di continuità”.

Sui cambiamenti: “Con il Monza ce ne sono stati e ce ne saranno anche domani. Intanto va detto che non ci sarà Idzes, ha avuto un problema familiare e questa mattina mi ha chiesto di tornare in Olanda. Non sarà di questa gara e mi auguro di averlo per la prossima. Già questo mi porterà a fare dei cambiamenti. Cambieremo anche in base all’avversario che andremo ad affrontare, l’Udinese ha avuto rispetto a noi 2 giorni in più per preparare la partita, cosa che ritengo assolutamente scorretta”.

Sull’Udinese: “Innanzitutto bisogna avere la consapevolezza che è un avversario in fiducia per tutti i punti che ha fatto. Ovvio che avere avuto 48 ore in più per recuperare ti permette di schierare nuovamente gli stessi uomini della gara precedente. Sono bravissimi a portare a casa punti importanti anche in partite che non sono da vittoria, ma con grande compattezza ce la fanno. Il nuovo allenatore ha portato ad una nuova mentalità, rispetto a prima che era una squadra più attendista”.