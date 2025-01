Di Francesco: “L’Inter sarà arrabbiata, ma noi vogliamo il risultato”

Intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio di Venezia-Inter, il tecnico dei padroni di casa Eusebio Di Francesco ha presentato la sfida.

“Veniamo da buoni risultati e ottime prestazioni. Siamo un po’ corti, abbiamo avuto infortuni e situazioni di mercato. Partita difficile, ma daremo tutto per ottenere un risultato positivo. Ho usato le immagini della gara di andata, non era molto lontana e l’Inter è da tempo che è questa squadra. Si può, con difficoltà ma noi con le armi su cui lavoriamo possiamo dare continuità a quanto fatto all’andata. L’Inter ferita dalla Supercoppa? Guardiamo in casa nostra. Loro saranno arrabbiati, ma noi abbiamo obiettivi sempre importanti e vogliamo ottenere un risultato positivo”.

Foto: Instagram Venezia