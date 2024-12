Di Francesco: “L’ingresso di Pavoletti ci ha messo in difficoltà. Meritavamo la vittoria anche per quelle che ci sono sfuggite”

Il Venezia è tornato alla vittoria nell’importante scontro diretto contro il Cagliari. Il tecnico Eusebio Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa nel post partita.

“Pavoletti mi aveva già fatto doppietta l’anno scorso. Non abbiamo grande struttura ed il suo ingresso ci ha messi in difficoltà. Abbiamo vinto la partita per la capacità di andare a cercare il secondo gol. Meritiamo non dico questa vittoria, ma per le altre che ci sono sfuggite. Due punti dalla salvezza? Non l’ho detto prima della gara per non caricare troppo questa sfida. Ma questa gara vale doppio. Devo dire che questa squadra ha una identità forte, abbiamo cominciato ad avere equilibrio, meno alti e bassi. La squadra è cresciuta in consapevolezza”.

Foto: Instagram Venezia