Di Francesco: “La sconfitta contro il Parma brucia ancora, dobbiamo essere incazzati. El Haddad e Joronen gli unici fuori”

Le parole in conferenza de tecnico del Venezia Eusebio Di Francesco, alla vigilia dello scontro diretto salvezza contro il Lecce.

“Sono state due settimane di lavoro con meno ragazzi del solito, tanti erano in Nazionale. Giocare di lunedì ci ha permesso di integrare più giocatori possibile. Guardiamo le cose da migliorare e quelle che hanno funzionato. Dobbiamo crescere nel concretizzare le situazioni pericolose che creiamo quando abbiamo dominio della partita. Carattere e determinazione, cattiveria: tutti aspetti sui quali lavoriamo. Credo che in tante situazioni da sfruttare bisogna fare gol. Parlando di energie, la sensazione è che il Parma ne avesse meno di noi. La sconfitta contro il Parma brucia ancora, dobbiamo essere incazzati. Indisponibili? L’unico che è fuori è Joronen, ha avuto un problema al ginocchio. Per il resto abbiamo recuperato Bjarkason, con la sua duttilità può darci una grande mano. Non ci sarà El Haddad che ha fatto molto bene in Nazionale, ma era un po’ cotto. Per il resto ci sono tutti”.

E su Giampaolo, nuovo tecnico dei salentini: “Hanno sempre lavorato a 4 dietro, non si discosterà di tanto. Lo ha detto anche Giampaolo. Lui ha una sua idea di calcio, in questo periodo in cui è rimasto fermo non so che idee abbia maturato tante idee. Ci sarà del lavoro da assimilare e speriamo non sia già stato assimilato”.

Foto: Instagram Venezia