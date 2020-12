Di Francesco: “Joao Pedro ha preso una brutta botta al ginocchio. Bisogna gestire bene questo momento delicato”

Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Hellas Verona:

“Assenze? Mancherà sicuramente anche Pisacane, che ha avuto una brutta gastroenterite e stiamo valutando Joao Pedro, che ha preso una brutta botta al ginocchio: saprete più tardi, perché se supera il controllo sarà convocato”.

Come si gestisce l’emergenza?

“Intanto recuperiamo Ceppitelli e sono ben felice di averlo di nuovo a disposizione. Bisogna saper gestire questo momento delicato, chi giocherà dovrà essere bravo a sapersi mettere in mostra vista l’occasione”.

Foto: Twitter Di Francesco