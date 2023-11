Di Francesco: “Il sistema di gioco della Juve non esalterebbe Soulé”

Nel corso del suo intervento a Radio Serie A, il tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco, ha parlato anche della crescita evidente di Mathias Soulé, talento argentino arrivato in estate dalla Juventus in prestito: “Soulé sta facendo il percorso che magari avrebbe potuto fare un anno prima, ha potenzialità psicologiche e umane importanti oltre a quelle tecniche. E’ un ragazzo con una dedizione al lavoro incredibile, lo devo cacciare dal campo, a volte mi fa arrabbiare perché esagera, come con i dribbling. Non sa gestire le energie e si spende troppo anche in allenamento. Nel momento in cui imparerà a distinguere i momenti, a capire meglio i dove, come e quando, potrà diventare un giocatore importante. Inoltre è una spugna che ha voglia di imparare e migliorare. La strada ideale è il percorso che sta facendo Matias, anche perché la Juve sta giocando con un sistema di gioco che non esalterebbe le sue caratteristiche, lui è bravo a giocare centro destra o esterno puro, paradossalmente per le sue caratteristiche fisiche può fare anche la mezzala ma questo vorrebbe dire allontanarlo dalla porta. La maturità a volte si raggiunge immediatamente, in altri casi ci vuole più tempo. Io sono arrivato a giocare titolare in Serie A a 26 anni, ma per me era quello il momento giusto”.

Foto: Instagram Soule