Di Francesco: “Il rinnovo è stato un motivo di orgoglio, mi auguro di poter ripagare la fiducia”

Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il ko contro il Genoa: “Mi dispiace non aver ripagato la fiducia per il rinnovo, ma comunque abbiamo creato tanto. Non abbiamo fatto gol, è un momento negativo dove non gira. Dobbiamo cambiare questo trend”.

Ha già il modulo in testa con gli uomini che ha a disposizione?

“Credo che questo sia il sistema migliore. È normale adesso parlare di risultati, anche dal punto di vista psicologico. Viene meno la lucidità, ma sono momenti prettamente psicologici”.

Come analizza il rinnovo?

“Per me è stato un motivo di orgoglio. Questo però non giustifica il momento, peccato il risultato ma mi auguro di poter ripagare la fiducia. Nella vita si viene apprezzati per quello che si porta. Avrei voluto i due attaccanti. Pavoletti veniva da un periodo di inattività lunga, si è fermato per un problema alla schiena anche se l’ho portato in panchina. Il troppo non fa mai bene. Il mercato? Valuteremo, anche in base a quello che ci proporranno”.

Foto: Twitter Di Francesco