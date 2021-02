Di Francesco: “Il rigore? Devo essere sincero, non c’era”

Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta con l’Atalanta: “Nell’ultimo periodo non portiamo a casa niente. Ci sono degli errori di ingenuità che abbiamo pagato nel finale. Il rigore? In tanti mi hanno detto che non c’era, mi interessa in maniera relativa. Non siamo fortunati sotto questo punto di vista. Devo essere sincero, non è rigore”.

Foto: Twitter personale Di Francesco