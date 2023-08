Di Francesco, il Palermo insiste e si avvicina: è in pressing da ieri

Federico Di Francesco è da ieri, come anticipato da Sportitalia, un obiettivo concreto del Palermo. E la pista può riscaldarsi nelle prossime ore, visto che i rosanero stanno alzando il pressing in modo da regalare a Corini un altro calciatore importante nella corsa alla Serie A. E il ritorno di Oudin in Salento potrebbe essere un motivo in più per definire l’operazione.

Foto: Instagram Lecce