Di Francesco: “Il Bologna è una squadra forte, lo testimonia il pareggio con l’Inter. Kaio Jorge? Si è allenato con la squadra, è recuperato”

Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa in previsione della sfida con il Bologna di domani:

“Per quanto riguarda i tifosi siamo orgogliosi di averli al seguito numerosi e proveremo a far bene anche in questa occasione. Il Bologna è una squadra forte e ha ottenuto buoni risultati. Ha un grande allenatore, giocatori di grande prospettiva. Ci sono giocatori affermati come Orsolini anche. Non sarà una gara semplice lo diciamo sempre, il pareggio con l’Inter dimostra che sono una squadra forte e combattiva”.

Sulle novità di formazione:

“Novità non lo so, la notte porterà consiglio. Sono contento di come si ta allenando la squadra e della crescita di chi ha giocato meno. Non ho avuto Cuni, Kvernadze e Oyono, che hanno giocato tutti i minuti. Non saranno della gara Harroui, Gelli e Caso. Tutti gli altri si alleneranno e valuteremo dopo la rifinitura. Kaio Jorge si è allenato ieri e l’altro ieri con la squadra, è recuperato. Le novità ci possono essere sempre anche in base all’avversario. Harroui non ha ancora ricominciato a lavorare in campo, per i tempi di recupero suoi e di Gelli dobbiamo valutare”.

Foto: Instagram Frosinone