Di Francesco: “I tre della Juve in prestito? Certo che giocheranno. Forse due saranno titolari, ma non avranno problemi”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato alla vigilia della conferenza stampa contro la Juventus. In un altro passaggio della sua intervista, ha parlato dei tre giovani, in prestito dal Frosinone alla Juve, ovvero Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea.

Queste le sue parole: “Vorrei essere al loro posto, vorrei sempre giocare queste gare e mettermi in mostra. Non so se giocheranno tutti e tre o magari due però sicuramente avranno voglia di giocare e io vorrei essere loro. La devono considerare quasi una partita come le altre. Non l’ho caricata più di tanto, giochiamo contro una grande squadra contro un allenatore di peso. Sanno vincere in tanti modi. Ben venga che domani lo stadio sia pieno anche se mi sono arrivate tantissime richieste perchè arriva la Juve”

Situazione assenti per domani? “Ibrahimovic ha l’influenza e non sta bene. Oyono, Mazzitelli e Reinier anche non ci saranno oltre Okoli squalificato. Davanti abbiamo abbondanza, Cuni ha recuperato”

Dei tre della Juve chi vede già pronto a giocare tra i bianconeri? “Bella domanda ma a me interessa vederli giocare bene qui. Come ho detto l’altra sera ora conta solo far bene per il Frosinone. Attraverso questo percorso possono ambire a giocare poi nella Juve. Il calcio cambia in poco tempo, non devono accontentarsi ma ambire sempre a qualcosa di più. A maggio manca ancora tanto”

Foto: twitter personale