Di Francesco: “I giovani devono mantenere l’equilibrio”

Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa anche dei tanti giovani presenti in rosa: “Ci sono alti e bassi, faccio degli esempi: Soulé nell’ultimo periodo non è stato brillantissimo ma a 20 anni non si può pretendere che faccia 38 gare allo stesso modo. Importante è fargli mantenere l’equilibrio, il concetto di non abbassare la guardia si lega molto ai giovani perché possono esaltarsi o andare in down con grande facilità. Tutto passa attraverso la quotidianità e l’allenamento”.

Foto: Instagram Frosinone