Di Francesco: “Ho rivisto il Frosinone che conosco. Mercato? Serve un terzino sinistro”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato a Sky dopo il successo in rimonta sul Cagliari.

Qeuste le sue parole: “Ai ragazzi tra primo e secondo tempo ho detto che ci eravamo innervositi per alcuni episodi particolari. Magari psicologicamente trovarsi sotto senza meritarlo non aiuta ma ho detto di continuare a giocare, solo così potevamo venirne fuori. Non dobbiamo perdere intensità e desiderio, bisogna anche avere sempre un’anima dentro la partita e abbiamo dimostrato che c’è. Ho rivisto la squadra che conosco”.

Sui giovani: “Guardate Brescianini, in una gara ha fatto tre-quattro ruoli, senza che avessimo i terzini. Lui ha fatto il terzino e la fortuna di quando succede questo è che ti alleni e provi nelle esercitazioni”.

Un terzino sinistro arriverà a gennaio: “È giusto. Spesso non si analizzano le difficoltà all’interno di un campionato, ma vi assicuro che non avere uomini di ruolo ti cambia tanto nelle dinamiche e nelle espressioni di calcio che vuoi fare. Spesso però si guarda al risultato e non alle situazioni… Però lo prendo come un momento in cui poter analizzare tutto”.

Cosa le dà questa partita? “Abbiamo lavorato tantissimo in settimana per far capire come a Bergamo fossimo mancati in furore agonistico e applicazione. A volte devi prendere qualche schiaffo per capire e tornare come prima. L’abbiamo fatto immediatamente: in altre occasioni siamo andati sotto e siamo usciti dalla gara, oggi no. Si vede continuità nel percorso. E poi abbiamo questo giovane arrivato dalla C francese, Ghedjemis, e così fa il mio direttore ogni tanto me ne porta qualcuno di nuovo agli allenamenti. Sbaglia poco… Lui ha la gamba per questa categoria”.

Su Kaio Jorge: “Il suo problema è solo di condizione e trovare ritmo in partita e allenamenti. All’inizio ha fatto una fatica enorme nella settimana tipo, però sta cominciando a crescere. Ha capacità di entrare bene a partita in corso, questo non significa però che sarà sempre e solo così”.

Foto: Instagram Frosinone