Di Francesco: “Ho provato a vincerla. Dobbiamo salvarci attraverso il gioco”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco, ha così commentato il pareggio maturato alla Dacia Arena contro l’Udinese: “Ottimo primo tempo e potevamo concretizzare di più, abbiamo corso qualche pericolo e l’Udinese inevitabilmente ha avuto qualche contropiede pericoloso. Nella ripresa siamo partiti male, ma siamo stati bravi poi a sistemare le cose, anche con tanti giovani in campo. Non deve cambiare la nostra mentalità, noi dobbiamo salvarci passando attraverso il gioco, così possiamo farcela”.

Poi ha proseguito: “I cambi li ho fatti per andare a vincere la partita, l’Udinese aveva abbassato i ritmi e quindi ho provato a vincere, non è facile entrare e risolvere la gara negli ultimi dieci minuti, perchè in A trovi difensori che sanno tenere il passo”.

Infine, sulla prestazione di Turati: “Turati ha giocato benissimo, mi è piaciuta la sua presenza durante la gara, paradossalmente mi arrabbiavo quando la buttava, ha le qualità per giocarla, è un 2001 con ottime prospettive”.

