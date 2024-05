Di Francesco: “Entrambe le squadre hanno provato a vincere. Bene il primo tempo”

Eusebio Di Francesco, ha parlato a Dazn dopo il pareggio a reti bianche in casa dell’Empoli.

Queste le sue parole: “Io credo che ci abbiamo provato tutti e due, noi nel primo tempo avevamo dominio ma non siamo stati lucidi nelle scelte finali. Abbiamo creato buone situazioni dove dovevamo essere meno frenetici. Era importante non perdere ma non abbiamo giocato per pareggiarla. Di positivo è il cleen sheet”

Come funziona il VAR? Perché non è intervenuto sul mani di Gyasi? “Quella del braccio è sempre una interpretazione, lui non ha fatto un movimento per andare a cercare la palla, ha aumentato secondo me il volume del corpo. Ma non ci cambia niente recriminare, la partita era sentitissima e volevamo fare bene. Abbiamo superato discretamente bene questa partita e abbiamo trovare continuità di risultati”

Foto: twitter Frosinone