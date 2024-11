Di Francesco: “E’ una delle serate più amare da quando alleno. Sconfitta immeritata, fischi ingiusti”

Eusebio di Francesco, allenatore del Venezia, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta interna contro il Lecce che relega i lagunari all’ultimo posto in campionato.

Queste le sue parole: “Credo sia una delle serate più amare anche da quando alleno, per la bellezza che c’era fino a pochi metri dalla porta. Penso che siano stati nella nostra metà campo solo tre volte. Una partita assurda. Capisco l’amarezza, sono amareggiato e incazzato. Ci fa passare per stupidi, ma stupidi non siamo. E’ l’assurdità del calcio. Solo chi non riesce a vedere non capisce che la squadra ha dato il massimo oggi, ma i gol oggi li hanno sbagliati un po’ tutti”.

Cosa dice ai tifosi che hanno fischiato alla fine? “Accetto i loro fischi, non penso fossero meritati perché oggi ce l’abbiamo messa tutta. Io comunque sono qua e ci metto la faccia sempre”.

Cosa si può fare per migliorare davanti? “Conosco una strada sola: ora siamo tutti rammaricati, c’è pessimismo cosmico. Bisogna ripulirsi immediatamente, anche in allenamento si può crescere molto”.

Foto: sito Venezia