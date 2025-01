Di Francesco: “Duncan e Sverko non hanno recuperato”

Il Venezia, in questo 22° tunrno di campionato, se la vedrà con l’Hellas Verona. Un vero e proprio scontro diretto valido per la zona retrocessione della massima divisione italiana. A parlarne, nella conferenza stampa di rito, è stato il tecnico del club ligure Di Francesco. Queste le sue parole: “Pohjanpalo? Siamo consapevoli che il mercato sposta gli equilibri, ma dobbiamo essere bravi ad estraniarci. Innegabile che ci siano voci, la capacità deve essere di tenerli lontani dai rumors. Da lunedì si tornerà a parlare delle voci che girano, voi ne sapete più di me. Il ragazzo mi ha trasmesso di essere focalizzato sulla partita ed è l’unica cosa che mi interessa. Infortunati? Parliamo prima di chi è arrivato. Candé può essere titolare, Schingtienne ieri si è allenato, mentre dietro qualcuno lo recuperiamo. Zampano torna dalla squalifica. Non recuperiamo invece Sverko. Duncan non è recuperabile ancora, il suo infortunio purtroppo si è allungato più del dovuto. Sul Verona? Assomiglia un pochino al Parma perché è verticale e per le scelte che ha davanti. In ripartenza sono molto pericolosi e quindi dobbiamo essere bravi a ripiegare quando vanno alla riconquista del pallone”.

FOTO: Instagram Venezia