Di Francesco: “Domani serve vincere, mi aspetto molto da Ounas”

Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa dalla Sardegna Arena per parlare della sfida di domani alla Sampdoria:

“Voglio portare la vittoria a casa domani, limitare gli errori difensivi al minimo e fare una buona prestazione.

Ounas? Può darci qualità ed imprevedibilità, ha caratteristiche che hanno in pochi, mi aspetto molto da lui.

Lykogiannis? Sta crescendo tanto e non deve fermarsi adesso, inoltre sono contento dei miei attaccanti Simeone e Joao Pedro, ma voglio che riusciamo a difendere bene tutti”.

Foto: Twitter Cagliari