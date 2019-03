Di Francesco: “Derby? Ci metteremo il cuore. Manolas c’è, Zaniolo sarà protagonista. Su De Rossi…”

Queste le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, nella conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Lazio: “Il derby è sempre un’insidia. La Lazio è molto abile a ribaltare la partita con le transizioni positive, sarà una gara difficile, contro una squadra con tante qualità. Entrambe le squadre avranno molta pressione sulle spalle. Noi non vogliamo allontanarci dalla zona Champions mentre loro vogliono avvicinarsi. Garantiamo di metterci cuore, impegno e passione: mentalmente hanno tutti voglia di partecipare a questo match unico. Abbiamo lavorato bene nel corso della settimana per essere pronti. Zaniolo? Sarà uno dei protagonisti e ci aspettiamo sempre da lui qualcosa di importante. Lasciamolo tranquillo anche in questo senso. Manolas? E’ disponibile. Ieri si è allenato bene con la squadra, ha recuperato. De Rossi? Daniele sia come gestione di allenamenti che di partite è sempre un punto interrogativo, anche se nell’ultimo periodo ha dato buone risposte. Ad oggi sta bene. Potrebbe giocare una delle due o entrambe, ad ora non posso dare una risposta certa. Dzeko? Sono molto contento di Edin per quello che sta facendo per la squadra, è cresciuto tanto di condizione fisica. Se fa gol sono molto felice, ma mi piace già il suo modo di giocare e di fare le partite. Il suo gol allo scadere ha riavvicinato un po’ la squadra alla gente, mi auguro che ci possa essere anche domani quell’esultanza e quell’abbraccio con i tifosi. Mi auguro di fare una grande partita”.

Foto: Twitter ufficiale Roma