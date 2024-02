Di Francesco: “Con la Roma abbiamo fatto un grande primo tempo. La differenza sta nel concretizzare le occasioni quando capitano”

Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, ha presentato in conferenza stampa il lunch match di domenica contro la Juventus, in programma all’Allianz Stadium. Le sue parole:

Al Frosinone potrebbe bastare la prestazione con la Roma per tornare da Torino con un risultato positivo?

“Questo non saprei dirlo, sicuramente con la Roma abbiamo fatto un grande primo tempo. Quando si gioca con grande squadra, ma anche con le medie non si può pensare di poter dominare per 70-80 minuti, capita anche alle grandi. La differenza sta nel concretizzare le occasioni quando capitano. Dobbiamo comunque sempre imparare a difendere meglio.”

Lavora dal punto di vista psicologico o tecnico per migliorare la fase realizzativa?

“Rispetto alle squadre che lottano per retrocedere, abbiamo fatto tanti gol. Nelle ultime due giornate ci siamo un po’ fermati realizzando solo un gol ma abbiamo creato tanto pericoli.”

Che gara si aspetta, che Juve si aspetta? Un commento su Calzona?

“Tra ex collaboratori e calciatori ora ce ne sono tanti. Mi hanno fatto piacere le sue parole, lui è un ottimo professionista e lo ha dimostrato con la Slovacchia. Abbiamo delle difficoltà ma anche loro. Hanno fatto un grande percorso finora, ora stanno avendo delle difficoltà mi auguro che le avranno per un’altra giornata.”

