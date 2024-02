Di Francesco: “Commettiamo troppe ingenuità. Jovic? Quando ci vede rinasce”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato dopo il ko con il Milan.

Queste le sue parole: “Dispiace. Dopo una prestazione del genere scoccia non aver portato a casa nulla. Ci è mancato quel pizzico di malizia e abbiamo pagato ingenuità a caro prezzo. Mi scoccia perché si parla di carattere ma poi non portiamo a casa nulla. Quello che mi dispiace è che i ragazzi, anche nel momento del vantaggio, dovevano continuare a fare quello che avevano fatto fino a quel momento. Anche qualche rinvio in più non serviva”.

Sono stati dieci giorni negativi, ma i ragazzi hanno reagito alla grande: “Oggi giocavamo con due terzini che sono due mezzali. Qualcuno è partito, qualcuno è arrivato e si è messo subito al lavoro in pochi giorni. La squadra sotto questo punto di vista ha retto lo spessore dei giocatori del Milan. Prima del secondo tempo avevamo sempre il pallino del gioco e questa è una cosa che mi fa piacere e mi fa capire che siamo sul pezzo. Per questo motivo dico che mi dispiacciono quei momenti di disattenzione come sul calcio d’angolo. Sono piccole ingenuità che abbiamo pagato a caro prezzo e non ci è girato tutto nella maniera giusta. Anche il terzo gol è stato un rimpallo molto fortunoso. Jovic quando ci vede rinasce.

Come ho ritrovato Mazzitelli? “Quando palleggiamo a due lui è molto bravo. Non ha sprint, ma è molto continuo in quello che fa. Ha acquisito una fisicità e una consapevolezza, anche rispetto a quando lo allenavo io al Sassuolo, molto maggiore. In questo momento è un po’ il leader della squadra”.

Foto: twitter Frosinone