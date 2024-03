Di Francesco: “Ci teniamo stretto questo punto. Non siamo fortunati negli episodi”

Il Frosinone ha pareggiato 1-1 il match giocato oggi al Ferraris contro il Genoa. L’allenatore della formazione ciociara Eusebio Di Francesco ha commentato con le seguenti parole, ai microfoni di DAZN, la prestazione ed il punto conquistato dalla sua squadra:

“E’ vero che abbiamo rischiato qualcosa in avvio, soprattutto sulle palle inattive. Siamo stati ingenui in occasione del calcio di rigore concesso al Genoa. Tuttavia siamo stati bene in campo, ci teniamo stretto il punto e ho visto compattezza e voglia di giocare insieme, al punto da pareggiarla subito. L’1-0 del Genoa poteva rappresentare una brutta mazzata dal punto di vista psicologico, invece c’è stato l’1-1 e nel finale ci siamo anche illusi con la concessione di un penalty che poi è stato revocato dal VAR. Ecco, ci manca fortuna anche in questi piccoli episodi. A me interessa che abbiamo fermato questa emorragia di punti, su un campo difficile e attraverso una prestazione ottima, che a me è piaciuta molto. Non a caso ho tenuto in campo la formazione iniziale quasi per 80 minuti. La linea difensiva si è mossa benissimo, Turati ha dovuto fare una sola parata importante. Soulè? Le giocate le ha fatte, anche raffinate. Ha avuto 2-3 occasioni per far male. Il gol gli manca, ma per presenza, impegno e voglia di mettersi a disposizione dei compagni ritengo che sia determinante. Anche lui è un giocatore che può fare la differenza. Progressivamente sto recuperando tutti, ci sarà bisogno di ciascun elemento per conquistare la salvezza”.

Foto: Instagram Frosinone