Di Francesco: “Ci servirà coraggio. Calzona? È un allenatore molto preparato”

Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, ai microfoni di Sky Sport, a pochi istanti dal calcio d’inizio della sfida con il Napoli:

“L’atteggiamento mentale sarà fondamentale, servirà il coraggio per potergli far male. Se ci mettiamo solo a difenderci sarà difficile uscire da questa gara con un risultato positivo, è fondamentale per noi approcciare benissimo la gara, per noi può fare la differenza. Soulè? Dobbiamo dargli la giusta responsabilità. Mati è essere quel giocatore che da un momento all’altro può tirare fuori dal cilindro la giocata importante. Ma noi dobbiamo ragionare da squadra. Per quanto riguarda la difesa a tre, abbiamo bisogno di principi solidi e per questo abbiamo schierato una linea a tre o a cinque. Calzona? Le mosse si possono anche capire, la filosofia rimane tale. Il nostro insieme è stato un anno difficile, ma ci siamo scambiati le nostre conoscenze ed è stato un accrescimento per entrambi. È un allenatore molto preparato”.

Foto: Instagram Frosinone