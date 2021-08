Di Francesco: “Ci serve qualche esterno. Zaccagni capitano? Un bel segnale”

Al termine dell’amichevole con la Sampdoria ha parlato il tecnico del Verona, Eusebio Di Francesco.

Queste le sue parole: “Spiace perdere perchè ci tenevamo a fare risultato in una partita in cui abbiamo avuto un ottimo possesso palla”.

Zaccagni capitano: “Ne s0no felicissimo. Il discorso della fascia lo hanno scelto i ragazzi. Questo è un gruppo che ha grandi valori”.

Cosa manca: “Maggiore determinazione sotto porta. Non bisogna accontentarsi perchè la voglia di giocare era anche eccessiva, non aiutati dal campo. Dobbiamo aver voglia di far gol. Normale che esiste l’avversario”.

Kalinic? “E’ calato alla distanza. Nel primo tempo doveva far gol ma si è mosso bene e sta migliorando la sua condizione fisica”.

Gli esterni? “E’ la zona di campo dove abbiamo più necessità di inserire giocatori ma va sottolineata la capacità di adattarsi di Casale in un ruolo non suo. Ma anche Cancellieri è un giocatore che ha la capacità di riaprire questo ruolo”.

Foto: Twitter personale